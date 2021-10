Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των 400 μεταναστών και προσφύγων που βρίσκονταν σε φορτηγό πλοίο, το οποίο είχε εντοπιστεί ανατολικά της Κρήτης. Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με τη συνοδεία σκαφών του Λιμενικού, το πλοίο ρυμουλκήθηκε στην Κω και οι μετανάστες – πρόσφυγες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης του νησιού. Οι ελληνικές Αρχές ζήτησαν την επιστροφή του σε τουρκικό λιμάνι, κάτι το οποίο αρνήθηκε η Τουρκία. Να σημειώσουμε ότι το σκάφος φέρει τουρκική σημαία, ενώ είχε ξεκινήσει από την Τουρκία.

Οι επιβαίνοντες είναι κυρίως Αφγανοί και Πακιστανοί και, σύμφωνα με καταγγελία του «Aegean Boat Report», οι 400 μετανάστες και πρόσφυγες είναι τέσσερις ημέρες χωρίς φαγητό, νερό και ιατρική περίθαλψη.

⚠️ Over 400 people have been onboard for 4 days, and still, after being towed since noon yesterday, they have received no food, no water and no medical attention.

Two people are very sick, and one man is unconscious. https://t.co/rKIROewJ4W

— Aegean Boat Report (@ABoatReport) October 30, 2021