Στίχοι του Ανδρέα Κάλβου για την ελευθερία «ζωντανεύουν» σε δημόσια τοιχογραφία στο 18ο Ενιαίο Λύκειο Αθηνών. «Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγόν δουλείας, ας έχωσι. Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία» , είναι οι στίχοι στην τοιχογραφία που δημιούργησε ο Λεωνίδας Γιαννακόπουλος, η οποία προκρίθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «From the Roots to the Sky», που υλοποιείται από τον Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με την Urban Act και με τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών από το χώρο της street art.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου, έως το τέλος του έτους θα έχουν ολοκληρωθεί δύο ακόμη τοιχογραφίες σε σχολεία από τους street artists Gera και Same84. Από το 2022 το πρόγραμμα θα επεκταθεί, ενημερώνει ο Δήμος, και σε κτίρια δημοτών οι οποίοι εφόσον το επιθυμούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις, ύστερα από σχετική πρόσκληση που θα απευθύνει.

«Μέσω του προγράμματος των δημόσιων τοιχογραφιών» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, «φιλοδοξούμε να αναδείξουμε τη σύγχρονη τέχνη στο αστικό τοπίο, οργανωμένα και με απόλυτο σεβασμό στον δημόσιο χώρο. Κάθε νέα τοιχογραφία που -σε πρώτη φάση- δημιουργείται στα σχολεία της Αθήνας προσφέρει χρώμα, ζωντάνια και έμπνευση.

Το τριετές σχέδιο του Δήμου Αθηναίων για την αναβάθμιση του πολιτιστικού ιστού της Αθήνας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μέσω αυτού του πρωτοποριακού προγράμματος και φιλοδοξεί σύντομα να επεκταθεί στις γειτονιές της πόλης».