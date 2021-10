Η αστυνομία της Νορβηγίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ο δράστης της χθεσινής επίθεσης με τόξο στην πόλη Κόνγκσμπεργκ, στη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι, είναι ένας 37χρονος Δανός που προσηλυτίστηκε στο ισλάμ και ήταν γνωστός στις αρχές καθώς «υπήρχαν φόβοι ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί».

«Πρόκειται για έναν άνδρα που είχε προσηλυτιστεί στο ισλάμ», δήλωσε ο Όλε Μπρέντρουπ Σέβερουντ, επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας της Νορβηγίας στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Υπήρχαν φόβοι για προηγούμενη ριζοσπαστικοποίηση», πρόσθεσε ο ίδιος, διευκρινίζοντας ότι οι φόβοι αυτοί χρονολογούνταν από το 2020 και νωρίτερα.

