Τουλάχιστον πέντε είναι οι νεκροί και δύο οι τραυματίες από την επίθεση με το τόξο στη Νορβηγία που έχει συγκλονίσει τη χώρα, ενώ ο δράστης έχει συλληφθεί, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία. Την είδηση μετέδωσε αρχικά ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NRK.

Η νορβηγική Αστυνομία ανακοίνωσε, επίσης, το βράδυ της Τετάρτης ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας. Ένας από τους τραυματίες είναι αστυνομικός, ο οποίος δεν βρισκόταν σε υπηρεσία. Τόσο ο αστυνομικός όσο και ο άλλος τραυματίας βρίσκονται στο νοσοκομείο.

Η πρωθυπουργός, Έρνα Σόλμπεργκ σε συνέντευξη Τύπου καθησύχασε τους πολίτες λέγοντας ότι η Αστυνομία έχει τον έλεγχο, ενώ έστειλε τα συλλυπητήρια της στις οικογένειες των θυμάτων.

Η υπουργός Δικαιοσύνης, Μόνικα Μέλαντ έκανε λόγο για «πολύ σοβαρό περιστατικό», ενώ τόνισε ότι τα νοσοκομεία βρίσκονται σε ετοιμότητα και ο Δήμος της περιοχής έχει τεθεί σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Επίσης, σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αστυνομικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα.

«Ο άνδρας συνελήφθη. Από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, αυτό το άτομο έδρασε μόνο του», δήλωσε αμέσως μετά την επίθεση ο αρχηγός της Αστυνομίας.

