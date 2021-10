Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν από έναν άνδρα που χρησιμοποιώντας ένα τόξο και βέλη εξαπέλυσε επιθέσεις στην νορβηγική πόλη Κόνγκσμπεργκ. Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη, τόνισε η αστυνομία, χωρίς προς το παρόν να γνωστοποιήσει στοιχεία της ταυτότητας του.

Το κρατικό κανάλι NRK μετέδωσε αργά το βράδυ ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι είναι νεκροί, ωστόσο η Νορβηγική Αστυνομία δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε επίσημη ανακοίνωση.

Πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο δράστης ξεκίνησε την επίθεση μέσα στο σούπερ μάρκετ Coop Extra και συνέχισε μέσα στην πόλη. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TV2, ο άνδρας έφερε πάνω του επίσης ένα μαχαίρι και άλλα όπλα.

Ο διοικητής της Αστυνομίας, Ειβιντ Αας, δήλωσε ότι «πολλοί άνθρωποι έχουν πεθάνει και πολλοί είναι τραυματισμένοι», χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Έκανε πάντως λόγο για αρκετά σημεία όπου διαπράχθηκε έγκλημα, επισημαίνοντας ότι έχει αποκλειστεί μια μεγάλη περιοχή και δόθηκε εντολή στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Οι τραυματίες διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο, αλλά δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση τους.

Τρομοκρατική επίθεση;

Ερωτηθείς αν η αστυνομία θεωρεί ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, ο Ειβιντ Αας απάντησε ότι «ο χρόνος θα δείξει τι είδους κίνητρο υπήρξε για αυτήν την ενέργεια», πρόσθεσε ωστόσο ότι «είναι φυσικό να διερευνηθεί εάν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση».

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης ήταν «μοναχικός λύκος» κι έδρασε μόνος του, σημειώνοντας ότι κρίνουν το συμβάν ως πολύ σοβαρό.

Πληροφορίες από τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι αυτόπτης μάρτυρας είδε τον δράστη να τρέχει με την αστυνομία να τον ακολουθεί και ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ο ίδιος είδε επίσης μια γυναίκα τραυματισμένη στο έδαφος που φώναζε για βοήθεια.

