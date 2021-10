Για διαφορετικό σεισμικό κέντρο από αυτό του Αρκαλοχωρίου κάνουν λόγο οι σεισμολόγοι αναφορικά με τα 6,3 Ρίχτερ που ταρακούνησαν, το μεσημέρι της Τρίτης, την Κρήτη και άφησαν πίσω τους μικρές υλικές ζημιές.

Μιλώντας στο in.gr, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος επεσήμανε πως η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο θαλάσσιο χώρο νότια της Ιεράπετρας και πως δεν σχετίζεται με το ρήγμα που υπάρχει στο Αρκαλοχώρι, το οποίο έδωσε επίσης δυνατούς σεισμούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σεισμός ήταν επιφανειακός και διερευνάται αν έχει επιπτώσεις στον χερσαίο χώρο.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας. Ο σεισμολόγος υπογράμμισε ότι πρόκειται για διαφορετικό σεισμικό κέντρο σε σύγκριση με το Αρκαλοχώρι, με διαφορετική συμπεριφορά, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν πρέπει να συνδέονται οι δύο σεισμοί.

Όπως είπε στο in.gr, δημιουργήθηκε ένα μικρό τσουνάμι από τον σεισμό, ωστόσο εμφανίστηκε απόλυτα καθησυχαστικός με την κατάσταση να μην εμπνέει ανησυχία.

«Έχουμε εκδώσει ανακοίνωση για τσουνάμι αλλά όχι κάτι ανησυχητικό. Μιλάμε για 10 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ζάκρου. Το φαινόμενο έχει αφιχθεί και μπορεί να μην είναι ορατό σε κάποιες περιοχές. Ο σεισμός ήταν μικρός για να δημιουργήσει μεγάλο τσουνάμι» ξεκαθάρισε.

Ερωτηθείς αν πρόκειται για την κύρια σεισμική δόνηση, ο κ. Λέκκας υποστήριξε πως είναι νωρίς για να προβούμε σε μια τέτοια διαπίστωση, ωστόσο «τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν πως προς τα εκεί οδεύουμε».

Μέχρι στιγμής, από το κέντρο της Πυροσβεστικής δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές υλικές ζημιές. Κάτι που επιβεβαίωσε στο in.gr και ο αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Νικόλαος Νικόλαος, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους.

Οι μόνες ζημιές εντοπίζονται στον Ξηρόκαμπο Σητείας, όπου κατέρρευσε ένα μικρό εκκλησάκι, ενώ σημειώθηκε μικρής έκτασης κατολίσθηση. Επίσης, υπάρχουν αναφορές για ζημιές στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Σητείας.

Σε κάθε περίπτωση, με εντολή του αρχηγού αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη όλες οι δυνάμεις στην Κρήτη είναι έτοιμες για να παρέμβουν εάν και όπου χρειαστεί.

Στο Ηράκλειο διευθυντές των σχολείων, ζήτησαν από τους μαθητές να βγουν από τις αίθουσες. Σε επαγρύπνηση βρίσκονται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, για τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων ή καταστροφών.

Πέρα από την Κρήτη, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου και κυρίως σε Κάσο, Κάρπαθο και Ρόδο. Μετά την ισχυρή δόνηση των 6,3 Ρίχτερ, ακολούθησαν δονήσεις 4,5 Ρίχτερ στην Κάρπαθο και 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Ζάκρου.

M6.3 #earthquake (#σεισμός) strikes 124 km SE of #Irákleion (#Greece) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/DK4eeiy4Pa

— EMSC (@LastQuake) October 12, 2021