Ποια είναι η θέση της Ευρώπης απέναντι στις δύο αντίπαλες υπερδυνάμεις, τις ΗΠΑ και την Κίνα;

Μετά το Αφγανιστάν και την κρίση των υποβρυχίων, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης συναντήθηκαν χθες Τρίτη το βράδυ στη Σλοβενία για πρώτη φορά, διακηρύσσοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν την επιρροή τους.

Οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συζητούσαν ακόμη αργά το βράδυ στο δείπνο, στο κάστρο Μπέρντο, όχι μακριά από τη σλοβενική πρωτεύουσα, τη Λιουμπλιάνα, την παραμονή μιας άτυπης Συνόδου Κορυφής αφιερωμένης στη διεύρυνση της ΕΕ στα δυτικά Βαλκάνια.



«Oικογενειακή» φωτογραφία των ηγετών της ΕΕ και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, στο Μπρντό της Σλοβενίας (Reuters/Borut Zivulovic)

Πρόκειται για «ευκαιρία, μετά τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις (…) να δούμε πώς η ΕΕ θα μπορούσε να ασκήσει περισσότερη επιρροή σε διεθνές επίπεδο», συνόψισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Σαρλ Μισέλ, κατά την άφιξή του στη Σλοβενία, η κυβέρνηση της οποίας ασκεί το τρέχον εξάμηνο την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, που δεν έχει ξεπεράσει ακόμη την ακύρωση της τεράστιας σύμβασης για την προμήθεια γαλλικών συμβατικών υποβρυχίων στην Αυστραλία, η οποία προτίμησε να συνάψει τριμερή στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, κάλεσε τους Ευρωπαίους να «είναι ξεκάθαροι» με τους εαυτούς τους.

Ξεκάθαροι για «το τι θέλουμε για εμάς, για τα σύνορά μας, για την ασφάλειά μας».

Στο μενού του δείπνου, το κεντρικό ζήτημα ήταν πώς θα «συνεργαστούμε με καλή πίστη με ιστορικούς εταίρους μας», ενώ θα «αυξάνουμε την ανεξαρτησία και την κυριαρχία μας», εξήγησε.

Πριν αναχωρήσει για τη Σλοβενία, ο κ. Μακρόν είχε τετ-α-τετ με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν στο Παρίσι.

Ωστόσο, οι σκανδιναβικές και οι βαλτικές χώρες ζητούν σύνεση, επιμένοντας στην προάσπιση της διατλαντικής σχέσης.

«Η ΕΕ δεν μπορεί να κλειστεί στον εαυτό της», επιχειρηματολόγησε ο σουηδός πρωθυπουργός Στέφαν Λεβέν, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων TT, καλώντας «να αναπτυχθεί η συνεργασία τόσο με την Κίνα όσο και με τις ΗΠΑ».

Ο Τζο Μπάιντεν, διατεθειμένος να προσφέρει εγγυήσεις μετά το επεισόδιο, χαρακτήρισε την ΕΕ «θεμελιώδη εταίρο» κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξης που είχε τη Δευτέρα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η υπόθεση των υποβρυχίων καταγράφηκε μερικές εβδομάδες μετά τη χαοτική αποχώρηση του αμερικανικού στρατού από το Αφγανιστάν τον Αύγουστο, που ενεργοποίησε το αντανακλαστικό της αυτονομίας στους ευρωπαίους ηγέτες.

Η συγκρότηση ευρωπαϊκής δύναμης ταχείας αντίδρασης με 5.000 στρατιωτικούς συζητείται εδώ και μήνες και το αφγανικό φιάσκο έδωσε νέα ώθηση στον διάλογο αυτόν καθώς υπογράμμισε τις στρατιωτικές ανεπάρκειες της Γηραιάς Ηπείρου, με τη Γαλλία να πρωτοστατεί.

«Οι πρόσφατες εξελίξεις αποτελούν συμπτώματα βαθιών γεωπολιτικών μεταβολών. Αντιδρώντας, πρέπει να αναπτύξουμε τη δυνατότητά μας να αναλαμβάνουμε δράση», σχολίασε μέσω Twitter ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, ο Ζοζέπ Μπορέλ.

At the @EU2021S’s informal leaders meeting this evening.

Recent events are symptoms of profound geopolitical shifts. In response, we need to develop our capacity to act. We must build confidence among us Europeans and move more strategically to defend our interests.#EUCO pic.twitter.com/GB1dcUT8Zy

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 5, 2021