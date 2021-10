Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τόνισε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τη σημασία που αποδίδει στο να «γίνουν πιο ισότιμοι οι κανόνες του ανταγωνισμού στο διεθνές φορολογικό σύστημα», ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν τα κράτη μέλη της G20 να καταλήξουν σε πολιτική συμφωνία για την εφαρμογή παγκόσμιου ελάχιστου φορολογικού συντελεστή για τις εταιρείες στη σύνοδό τους στα τέλη του τρέχοντος μηνός.

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε σε ανάρτηση στη ροή της στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter πως είχε «καλή επικοινωνία» με τον αμερικανό πρόεδρο.

Good phonecall with @POTUS Biden this evening.

🇪🇺🇺🇸 are close friends & allies. We emphasised our joint commitment to move forward together on all common issues.

We took stock of developments on the Pandemic, Climate, TTC, Defence, Western Balkans & key geopolitical issues.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 4, 2021