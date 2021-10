Σφοδρή επίθεση μπροστά στους γερουσιαστές του Καπιτωλίου εξαπέλυσε η Φράνσις Χόγκεν, η πρώην εργαζόμενη του Facebook, η οποία διέρρευσε μία σειρά από έγγραφα στα οποία ουσιαστικά φαίνεται πως το Facebook βάζει το συμφέρον πάνω από την ασφάλεια των πολιτών.

Το «βαθύ λαρύγγι» του Facebook όπως πολλοί την αποκαλούν μίλησε ακόμη και για το τεχνολογικό μπλακ άουτ που προκλήθηκε την Δευτέρα.

«Είδαμε το πώς το Facebook τέθηκε εκτός διαδικτύου. Δεν ξέρω γιατί συνέβη αυτό, γνωρίζω όμως ότι για 5 ώρες, το Facebook δεν χρησιμοποιήθηκε για να οξύνει το διχασμό, να αποσταθεροποιήσει δημοκρατίες, να κάνει νεαρά κορίτσια και γυναίκες να νιώθουν άσχημα για το κορμί τους».

Στη συνέχεια η πρώην project manager του Facebook ανέφερε πως «η ηγεσία του ομίλου γνωρίζει πώς να κάνει ασφαλέστερα το Facebook και το Instagram, αλλά δεν πρόκειται να προχωρήσει ποτέ στην υιοθέτηση των απαραίτητων αλλαγών, διότι θέτει τα αστρονομικά της κέρδη πάνω από τους ανθρώπους».

Φυσικά η στοχοποίηση προς τον Mr. Facebook δεν έλειψε, καθώς η Χόγκεν τον κατηγόρησε για ένα «μοναρχικό» πρότυπο διοίκησης, το οποίο προβλέπει εν ολίγοις ότι «όλοι δίνουν αναφορά σε αυτόν, αλλά αυτός δεν δίνει αναφορά σε κανέναν».

Σημειώνεται πως ο «ασκός του Αιόλου» άνοιξε όταν η πληροφοριοδότρια μοιράστηκε έγγραφα που αποτέλεσαν τη βάση μιας εκρηκτικής σειράς άρθρων στη Wall Street Journal.

Οι αναφορές αποκάλυψαν ότι η εταιρεία γνώριζε ότι τα προϊόντα της μπορούν να προκαλέσουν ουσιαστική βλάβη – συμπεριλαμβανομένων αρνητικών επιπτώσεων στην ψυχική υγεία των εφήβων – ωστόσο δεν είχε κάνει σημαντικές αλλαγές για να διορθώσει τα προβλήματα αυτά.

