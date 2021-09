H Google LLC ιδρύθηκε το 1996 από τους Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν κι αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαδικτυακών υπηρεσιών.

Τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς ξεκίνησε ως ένα ερευνητικό πρόγραμμα, όταν Πέιτζ και Μπριν έκαναν το διδακτορικό τους στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

Οι δυο τους διαφοροποίησαν το δημιούργημα τους σε σχέση με τις συμβατές μηχανές αναζήτησης, καθώς δεν κατέτασσε τα αποτελέσματα με βάση το πόσες φορές εμφανίζονταν στην σελίδα οι όροι αναζήτησης, αλλά ανέλυε τις σχέσεις μεταξύ των ιστοσελίδων.

Με τον όρο αυτόν η Google επιθυμεί να υποδηλώσει την αποστολή της εταιρίας να οργανώσει το τεράστιο πλήθος πληροφοριών του Ίντερνετ. Ο μεγάλος της στόχος είναι να οργανώσει όλες τις πληροφορίες του κόσμου και να τις κάνει παγκόσμια διαθέσιμες.

Το όνομα domain για την Google κατοχυρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 1997, ενώ την επόμενη χρονιά οι Πέιτζ και Μπριν κατάφεραν να συγκεντρώσουν 1.000.000 δολάρια από επενδυτές, συγγενείς και φίλους για τη δημιουργία της.

Η Google ξεκίνησε έχοντας βάση το γκαράζ μιας φίλης των δυο τους στην Καλιφόρνια κι η ανάπτυξη της ήταν ραγδαία, σε τέτοιο βαθμό που οκτώ χρόνια αργότερα μετέφερε τα κεντρικά της γραφεία στο Μάουντεν Βιού, εκεί όπου πλέον είναι γνωστά ως Googleplex.

Τα doodles δημιουργούνται από τη Google για να γιορτάσουν γεγονότα, επετείους και γενέθλια καλλιτεχνών, επιστημόνων, μουσικών και άλλων ξεχωριστών προσωπικοτήτων.

Η ομάδα μηχανικών και σχεδιαστών doodle της Google (γνωστοί ως doodlers) ψάχνει πάντα για νέες και ενδιαφέρουσες ιδέες.

Το πρώτο doodle είχε δημιουργηθεί το 1998, όταν οι ιδρυτές της Google Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι, προκειμένου να ενημερώσουν τους χρήστες ότι θα λείπουν (ήθελαν να πάνε σε φεστιβάλ στην έρημο της Νεβάδα), τοποθέτησαν το σχέδιο μίας φιγούρας σε ράβδο πίσω από το δεύτερο «ο» του λογοτύπου της εταιρείας, ενημερώνοντας έτσι τους χρήστες ότι βρίσκονται εκτός γραφείου.

Η ιδέα άρεσε και έκτοτε καθιερώθηκε και εμπλουτίσθηκε.

Για τα 23α γενέθλια της η Google δημιούργησε το παρακάτω εορταστικό doodle.

Happy Birthday, My GULUGULU 😍

My Love , My Everything @Google 🎊#Google turns 23 🎊🕺🎊🕺

pic.twitter.com/SKjd9r9DUe

— অরিজিৎ 🎃 (@ARIJIT_ProMax) September 27, 2021