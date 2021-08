Βομβιστές αυτοκτονίας έπληξαν σήμερα το Αφγανιστάν, όπου σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο εκρήξεις –και υπάρχουν πληροφορίες και για μια τρίτη-, προκαλώντας λουτρό αίματος μεταξύ των χιλιάδων, απεγνωσμένων ανθρώπων που συνωστίζονται εκεί με την ελπίδα ότι θα καταφέρουν να διαφύγουν και βυθίζοντας στο χάος την αερογέφυρα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων από τις επιθέσεις στις πύλες του αεροδρομίου της Καμπούλ δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 60 θανάτους και 140 τραυματίες.

Την ίδια στιγμή οι πληροφορίες των αμερικανικών ΜΜΕ κάνουν λόγο για τουλάχιστον 10 νεκρούς αμερικανούς στρατιώτες.

Σε πλάνα που ανάρτησε στο διαδίκτυο ένας Αφγανός δημοσιογράφος διακρίνονται αιμόφυρτα πτώματα, σε έναν δρόμο, ανάμεσα σε συντρίμμια. Ο άνθρωπος που τράβηξε το βίντεο ακούγεται να οδύρεται.

#PENTAGON warns people at #Kabulairport to evacuate immediately as more attacks expected in coming hours. Panic in #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/sBRUgqCvec

Στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, αιμόφυρτοι άνθρωποι μεταφέρονται με χειράμαξες, ένα παιδί αρπάζει το χέρι ενός άνδρα που έχει τραυματιστεί στο κεφάλι.

Πυκνός καπνός υψώθηκε στον αέρα, ενώ άνδρες, γυναίκες και παιδιά έτρεχαν προς όλες τις κατευθύνσεις, για να φύγουν όσο το δυνατόν πιο μακριά.

Το Αφγανικό δίκτυο Tolo News δημοσίευσε νέο βίντεο – σοκ, λίγα λεπτά μετά την επίθεση.

Video: Aftermath of attack close to Kabul airport. US Pentagon confirms at least two blasts. Taliban spokesperson Zabiullah Mujahid told TOLOnews at least 52 people are wounded. #Afghanistan pic.twitter.com/pBztAtS7oB

— TOLOnews (@TOLOnews) August 26, 2021