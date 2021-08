Σε περισσότερους από 40 ανέρχονται οι νεκροί και σχεδόν σε 120 οι τραυματίες από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με τους New York Times.

Το ρωσικό πρακτορείο Sputnik, επικαλούμενο μια πηγή του αφγανικού υπουργείου Υγείας, μετέδωσε τον ίδιο απολογισμό, προσθέτοντας πως ανάμεσα στα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά.

Νωρίτερα, είχε αναφερθεί ότι περίπου 60 άνθρωποι, που τραυματίστηκαν από τις βομβιστικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, έχουν μεταφερθεί σε ένα νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης που λειτουργεί μια ιταλική ανθρωπιστική οργάνωση.

«Σχεδόν 60 άνθρωποι που τραυματίστηκαν στην επίθεση στο αεροδρόμιο έχουν μεταφερθεί μέχρι στιγμής στο χειρουργικό κέντρο της Καμπούλ», ανέφερε η διοίκηση του νοσοκομείου με tweet.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, έκανε λόγο, με δηλώσεις του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik, για 52 τραυματίες στις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν.

Νωρίτερα, μια πηγή προσκείμενη στους Ταλιμπάν τόνισε ότι τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ήταν και παιδιά, σκοτώθηκαν ενώ πολλοί φρουροί των Ταλιμπάν τραυματίστηκαν από την πρώτη έκρηξη που σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Ο Μοχάμαντ Νάεμ, ένας εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου των Ταλιμπάν είπε στο Sputnik ότι το ισλαμικό κίνημα δεν γνωρίζει ποιος ευθύνεται για τις επιθέσεις και δεν αποκλείει την εμπλοκή του Ισλαμικού Κράτους.

Το βρετανικό δίκτυο Sky News μετέδωσε λίγο νωρίτερα, επικαλούμενο το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, πως η δεύτερη έκρηξη έξω από το αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας προκλήθηκε από παγιδευμένο αυτοκίνητο.

Οι πληροφορίες, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Η πρώτη έκρηξη στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, πάντως, σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες, οφείλεται σε επίθεση αυτοκτονίας.

Αμέσως μετά τις εκρήξεις, το γύρο των social media κάνουν εικόνες και βίντεο που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Αξίζει να σημειωθεί πως τα βίντεο φαίνεται να είναι από την περιοχή, ωστόσο, η γνησιότητά τους δεν έχει επιβεβαιωθεί.

#BREAKING : Second explosion hit Baron Hotel near #Kabul airport where Americans were rescued last week. Casualties reported. pic.twitter.com/GsQ6tl2VfO

— Dr. APR 🇮🇳🍁 (@drapr007) August 26, 2021