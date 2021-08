Το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya μετέδωσε ότι δύο ακόμη ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα το βράδυ στα προάστια της Καμπούλ.

Λίγο νωρίτερα το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων TRT και το ρωσικό πρακτορείο Sputnik έκαναν λόγο για μια τρίτη έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ στην αφγανική πρωτεύουσα, σε συνέχεια των πολύνεκρων τρομοκρατικών επιθέσεων νωρίτερα το απόγευμα κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν λεπτομέρειες αναφορικά με τις τοποθεσίες των τελευταίων εκρήξεων που μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης, ούτε για πιθανά θύματα

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αναφορές για τραυματισμούς και θανάτους.

#Kabul #Blast footage..👇

May god save and help people over there 😔🙏#KabulBlast#Talibans#KabulAiport pic.twitter.com/7IXWuoOaNC

— Prateek Pratap (@PrateekPratap5) August 26, 2021