Σε ρυθμούς Κίλιαν Εμπαπέ κινείται ολόκληρος ο ποδοσφαιριστικός πλανήτης, με την υπόθεση του Γάλλου επιθετικού να κάνει όλα τα Μέσα του κόσμου να περιμένουν με αγωνία την κατάληξη του story.

Παρότι στη διοίκηση της Παρί ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να αφήσουν τον 22χρονο να αποχωρήσει, στα αποδυτήρια του συλλόγου είναι πεπεισμένοι πως στο τέλος ο Γάλλος σούπερ σταρ θα μετακομίσει στη Μαδρίτη και θα φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ!

Όπως υποστηρίζει η Diaro AS, μία μερίδα ποδοσφαιριστών της Παρί έχει ήδη προετοιμαστεί για τη μεταγραφή του Εμπαπέ στη Βασίλισσα και απλώς περιμένει να τελειώσει και τυπικά η υπόθεση ώστε να αποχαιρετήσουν τον συμπαίκτη τους!

Μένει να φανεί, εάν μέχρι τις 31/8 που λήγει η μεταγραφική περίοδος, η Ρεάλ καταφέρει να ενεργοποιήσει τη «βόμβα» της χρονιάς…

🚨 Several members of the PSG squad already know that Kylian Mbappé 🇫🇷 is going to leave in the next few days. [@AndiOnrubia] #PSG #RMAlive pic.twitter.com/HLWqEaurhp

— RouteOneFootball (@Route1futbol) August 26, 2021