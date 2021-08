Παίκτης του ΠΑΟΚ και επίσημα είναι ο Τσούμπα Άκπομ.

Η ΠΑΕ παρουσίασε βίντεο με τον Άγγλο επιθετικό τον οποίο καλωσορίζει πίσω στην Τούμπα.

Ένα βίντεο που στέλνει και ένα πολύ δυνατό μήνυμα το οποίο αφορά τα χαμένα παιδιά που αναζητούνται, συνεχίζοντας έτσι η ΠΑΕ τις δράσεις της μαζί με «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Δείτε το βίντεο:

🖊 AK4️⃣7️⃣

Welcome back to #PAOK @cakpom #Reloaded #AkpomIsHere

We are proud to support @ICMEC_official @hamogelo and other organisations around the world who are working tirelessly to bring missing children home. #PAOKaction

You lead the way @ASRomaEN pic.twitter.com/uJ2PH5bEaw

— PAOK FC (@PAOK_FC) August 25, 2021