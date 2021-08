Εφόσον δεν μπόρεσε να πάρει την πολυπόθητη μεταγραφή για την Μάντσεστερ Σίτι, ο Χάρι Κέιν αποφάσισε να μείνει πιστός στην Τότεναμ και να συνεχίσει στην ομάδα και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο Άγγλος στράικερ έκανε γνωστή την απόφασή του μέσα από μήνυμά του στα social media, στο οποίο ανέφερε: «Hταν απίστευτο να βλέπω την υποδοχή από τους οπαδούς της ομάδας την Κυριακή και να διαβάζω μερικά από τα μηνύματα υποστήριξης που είχα τις τελευταίες εβδομάδες. Θα μείνω στην Τότεναμ αυτό το καλοκαίρι και θα είμαι 100% συγκεντρωμένος στο να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει».

Η περίπτωση του Κέιν είχε εξελιχθεί σε σήριαλ όλο το καλοκαίρι, με τον 28χρονο να δείχνει ανοικτά τις προθέσεις του για να αποχωρήσει από τον σύλλογο, αλλά την ίδια στιγμή ο πρόεδρος αυτού, Ντάνιελ Λέβι έδινε αρνητικές απαντήσεις στις προτάσεις που έρχονταν από τους Πολίτες του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Χάρι Κέιν βρέθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή της ομάδας για το κυριακάτικο παιχνίδι με την Γουλβς, όπου αγωνίστηκε περνώντας ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I’ve had in the last few weeks. 👏⚽

I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1

— Harry Kane (@HKane) August 25, 2021