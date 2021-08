Οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν είναι ραγδαίες με τους Ταλιμπάν να έχουν καταλάβει την εξουσία και να διαμορφώνουν την επόμενη μέρα της χώρας με βάση τον δικό τους σχεδιασμό. Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας του Αφγανιστάν διέφυγε από την Καμπούλ, αμφισβήτησε την αφοσίωση των αφγανικών δυνάμεων ασφαλείας και κατηγόρησε τον πρόεδρο Ασράφ Γάνι και τους χωρίς πείρα συμβούλους του για την ταχεία και χαοτική πτώση της χώρας στα χέρια των Ταλιμπάν.

Σε σειρά μηνυμάτων του χθες, Δευτέρα, στο Twitter, στα οποία αφηγούνταν πως εργαζόταν στην τράπεζα μέχρι που οι αντάρτες έφτασαν στις πύλες της πόλης, ο ασκών χρέη διοικητή της κεντρικής τράπεζας Αζμάλ Αχμάντι ανέφερε επίσης πως τα αποθέματα δολαρίων ΗΠΑ λιγόστευαν και περιέγραψε πώς διέφυγε από την πρωτεύουσα με μια στρατιωτική πτήση.

«Την Κυριακή άρχισα δουλειά. Όλο το πρωινό οι πληροφορίες ήταν όλο και πιο ανησυχητικές. Έφυγα από την τράπεζα και άφησα επικεφαλής αναπληρωτές. Αισθάνθηκα απαίσια που άφηνα το προσωπικό», δήλωσε. «Δεν χρειαζόταν να τελειώσει έτσι. Έχω αηδιάσει από την έλλειψη οποιουδήποτε σχεδιασμού από την αφγανική ηγεσία. Τους είδα στο αεροδρόμιο να φεύγουν χωρίς να έχουν ενημερώσει άλλους».

1/The collapse of the Government in Afghanistan this past week was so swift and complete – it was disorienting and difficult to comprehend.

This is how the events seemed to proceed from my perspective as Central Bank Governor.

— Ajmal Ahmady (@aahmady) August 16, 2021