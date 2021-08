Αγωνία επικρατεί στο Αφγανιστάν για την τύχη -μεταξύ άλλων- των γυναικών μετά την επάνοδο των Ταλιμπάν στην εξουσία, με τα δικαιώματά τους να απειλούνται για ακόμη μια φορά.

Παρά τις όποιες καθησυχαστικές δημόσιες επιβεβαιώσεις του εκπροσώπου των Ταλιμπάν περί «σεβασμού» των γυναικείων δικαιωμάτων από μέρους τους- ο φόβος για την επόμενη ημέρα ολοένα και εντείνεται.

Μεταξύ των εικόνων που έρχονταν τις τελευταίες ώρες από την Καμπούλ, ξεχώρισε αυτή όπου ένας άντρας βάφει την αφίσα γυναικείου μοντέλου νυφικών χωρίς χιτζάμπ. Η θέση της γυναίκας -για τους Ταλιμπάν- είναι και πρέπει να μείνει στην αφάνεια.



Αντίστοιχο σκηνικό και στην περιοχή Khair-khana, όπου μετά την κατάληψη της Καμπούλ από τους Ταλιμπάν το προσωπικό ενός καταστήματος καλύπτει τα πρόσωπα γυναικών που διακοσμούσαν τη «βιτρίνα», καθώς δεν φορούσαν Χιτζάμπ.

With the capture of #Kabul by the #Taliban, the staff of a Beauty-Parlor in Khair-khana area of PD-11 painting their Plates which are decorated with images of beautiful women not wearing Hijab. #beauty #Afghan #Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/vmVQqmHXor

— Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 17, 2021