Με το… δικό τους τρόπο προσπαθούν οι Ταλιμπάν να τηρήσουν την υπόσχεση που έδωσαν στους Αμερικανούς, να μην δημιουργήσουν επεισόδια στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, προκειμένου οι ξένες δυνάμεις να αποχωρήσουν με ασφάλεια από το Αφγανιστάν.

Η απόγνωση των Αφγανών, όμως, μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, τους χαλάει τα σχέδια, αφού δεκάδες χιλιάδες Αφγανοί πολίτες συρρέουν στο αεροδρόμιο, προκειμένου να εξασφαλίσουν μία θέση στην ελευθερία και τη σωτηρία της ζωής τους.

Στο συγκλονιστικό βίντεο που ακολουθεί, μαχητής των Ταλιμπάν πυροβολεί εν ψυχρώ – ευτυχώς, χωρίς επιτυχία, καθώς φαίνεται – έναν άνδρα που έχει σκαρφαλώσει στο τοιχίο του αεροδρομίου της Καμπούλ, προσπαθώντας να εισέλθει στο χώρο.

A Taliban fighter is shooting on a man trying to enter #Kabul Airport.#Afghanistan pic.twitter.com/NU6Nq3fT6B

— Miraqa Popal (@MiraqaPopal) August 16, 2021