Κραυγή αγωνίας από γνωστή σκηνοθέτη στο Αφγανιστάν, που βλέπει τη χώρα της να πέφτει στα χέρια των Ταλιμπάν και τον σκοταδισμό να απλώνεται.

Η Sahraa Karimi, η πρώτη γυναίκα επικεφαλής του Αφγανικού Κινηματογραφικού Οργανισμού και η πρώτη και μοναδική γυναίκα στο Αφγανιστάν με PhD στον κινηματογράφο και στη σκηνοθεσία απευθύνει έκκληση στον κόσμο να ακουστεί η φωνή της για τον λαό του Αφγανιστάν.

«Οι Ταλιμπάν περικύκλωσαν την Καμπούλ. Πήγα στην τράπεζα να πάρω κάποια χρήματα, αλλά την έκλεισαν και την εκκένωσαν. Ακόμα δεν μπορώ να πιστεύω τι συνέβη.

»Σας παρακαλώ, προσευχηθείτε για εμάς, κάνω ξανά έκκληση: μην σωπάσετε, έρχονται να μας σκοτώσουν» αναφέρει σε ένα βίντεο που ανάρτησε στο Twitter.

Taliban surrounded Kabul, I were to bank to get some money, they closed and evacuated;

I still cannot believe this happened, who did happen.

Please pray for us, I am calling again:

Hey ppl of the this big world, please do not be silent , they are coming to kill us. pic.twitter.com/wIytLL3ZNu

— Sahraa Karimi/ صحرا كريمي (@sahraakarimi) August 15, 2021