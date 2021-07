Χάος επικράτησε στην περιοχή Μαρμπέγια της Ισπανίας, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε καφετέρια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ο οδηγός ήταν ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος βρισκόταν στο αυτοκίνητο με τους γονείς του.

Μάλιστα, βίντεο από το σημείο του ατυχήματος έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

BREAKING VIDEO: A car has plowed into several people sitting on a terrace at a bar in Marbella, Spain. pic.twitter.com/o21OY6ZBTN

More from the scene as a car plows into people sitting outside an establishment in Marbella, Spain. pic.twitter.com/hfKHL2ppgc

— Silent Majority (@PatrioticCougar) July 19, 2021