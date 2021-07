Εμπορικός ανταγωνισμός στο διαστημικό «Ελ Ντοράντο». Μάχη γοήτρου και υστεροφημίας. Σχέδια για μελλοντικές αποικίες στο διάστημα και εξορύξεις σπάνιων μετάλλων και ορυκτών σε αστεροειδείς και μακρινούς πλανήτες.

Όποια κι εάν είναι τα κίνητρα -βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα-των τριών… δισεκατομμυριούχων του διαστήματος, των Ρίτσαρντ Μπράνσον, Τζεφ Μπέζος και Ίλον Μασκ, ένα είναι πλέον σίγουρο.

Εξήντα χρόνια αφότου ο Σοβιετικός κοσμοναύτης Γιούρι Γκαγκάριν έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε στο διάστημα και έξι χρόνια αφότου ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα «εκτόξευσε» τον καπιταλισμό στο… υπερπέραν -υπογράφοντας το 2015 νόμο, με τον οποίο άνοιξε το δρόμο για την εμπορική εκμετάλλευση του διαστήματος και των πόρων του από ιδιώτες- αρχίζει μία νέα εποχή στην κατάκτηση του διαστήματος για μεγιστάνες επενδυτές και βαθύπλουτους τουρίστες.

Οι ιδιωτικές διαστημικές εταιρείες των τριών κροίσων, που έχουν συσταθεί εδώ και σχεδόν μία 20ετία, πλέον διαγκωνίζονται στην προσφορά πανάκριβων θέσεων για το ταξίδι στο «όνειρο».

Προς το παρόν, βέβαια, οι τυχεροί θα πρέπει να αρκεστούν σε ταξίδια στα όρια του διαστήματος, σαν το «παρθενικό» που θα κάνει το μεσημέρι της Κυριακής ο 70χρονος Σερ Ρίτσαρντ Μπράντον ή σαν αυτό που θα επιχειρήσει στις 11 του μήνα, σε μία δική του πρωτιά, ο 57χρονος Τζεφ Μπέζος.

Η φετινή χρονιά προβλέπεται πάντως φρενήρης για τον διαστημικό τουρισμό, καθώς στο «παιχνίδι» ετοιμάζεται να μπει δυναμικά στα τέλη του έτους και η SpaceX του Ίλον Μασκ, αλλάζοντας τους όρους…

Κόντρα μέχρι τα… άστρα

Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, το VSS Unity της Virgin Galactic του Σερ Μπράνσον θα οδηγήσει τον Βρετανό κροίσο και τα υπόλοιπα πέντε μέλη του πληρώματος σε ύψος περίπου 89 χλμ πάνω από την επιφάνεια της γης, όχι όμως ακριβώς στο διάστημα, αλλά μέχρι τα όριά του.

Με αυτή την υποτροχιακή πτήση, συνολικής διάρκειας περίπου μιάμισης και μόλις τεσσάρων λεπτών σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, ο Ρίτσαρντ Μπράνσον θα γίνει ο πρώτος μεγιστάνας που ταξιδεύει στο διάστημα με το δικό του διαστημοπλάνο.

Εφόσον όλα πάνε κατ’ ευχήν, θα είναι μια πρώτης τάξης διαφήμιση για την Virgin Galactic, που έχει ήδη πάρει άδεια για ταξίδια διαστημικού τουρισμού από την αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA).

Αν και θα χάσει την πρωτιά -παρά το ότι είχε ανακοινώσει το εγχείρημα πρώτος- ο Μπέζος της Blue Origin https://www.blueorigin.com/

θα ανεβάσει την μεθεπόμενη Τρίτη τον πήχη, φτάνοντας με το όχημα New Shepard της δικής του εταιρείας σε μεγαλύτερο ύψους, σχεδόν στα 100 χλμ από την επιφάνεια της γης.

Θα είναι μία πτήση 11 λεπτών, εκ των οποίων επίσης μόλις τα 4 σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας.

Στα τέλη του έτους, ωστόσο, ο Ίλον Μασκ φιλοδοξεί να αλλάξει -με την δική του διαστημική εταιρεία, την SpaceX– τα δεδομένα.

Προγραμματίζει «όχι νωρίτερα από τις 15 Σεπτεμβρίου» την «Inspiration4», την «πρώτη διεθνώς διαστημική πτήση εξολοκλήρου από πολίτες» όπως τη διαφημίζει, με τετραμελές πλήρωμα, χωρίς επαγγελματίες αστροναύτες, η οποία θα διαρκέσει όχι λεπτά, όχι ώρες, αλλά ημέρες και θα είναι σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη.

Παράλληλα, σε συνεργασία με την Axiom Space, η διαστημική εταιρεία του Ίλον Μασκ προγραμματίζει ταξίδια ιδιωτών, ανά εξάμηνο, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Η πρώτη, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, δεν αναμένεται «νωρίτερα από την Ιανουάριο του 2022».

Για τη δεύτερη, δε, στήνεται ολόκληρο ριάλιτι από το Discovery Channel, υπό τον τίτλο «Ποιος θέλει να γίνει αστροναύτης;».

Το έπαθλο για το νικητή θα είναι ένα δωρεάν εισιτήριο στην πτήση με τη διαστημική κάψουλα Crew Dragon στον ISS, με την οποία η SpaceX πηγαινοφαίρνει ήδη εκεί αστροναύτες, σε συνεργασία με τη NASA.

Η SpaceX σχεδιάζει επίσης να στείλει το 2023 τον Ιάπωνα δισεκατομμυριούχο Γιουσάκου Μαεζάουα στην πρώτη αποστολή διαστημικού τουρίστα γύρω από τη Σελήνη.

Προς το παρόν, ο Ιάπωνας κροίσος προετοιμάζεται για ένα 12ήμερο ταξίδι στον ISS, τον Δεκέμβριο, με τους Ρώσους.

Ο ίδιος ο Μασκ δεν έχει ανακοινώσει τα δικά του σχέδια για το πότε θα γίνει κι αυτός διαστημικός τουρίστας.

Έχει δηλώσει, ωστόσο, ότι θέλει να πατήσει πόδι στον μακρινό Άρη και να τον αποικήσει.

Διακηρυγμένος στόχος του είναι να στείλει επανδρωμένες αποστολές στον μακρινό πλανήτη έως το 2026.

Ταξίδια για «χοντρά πορτοφόλια»

Φυσικά, ακόμη και μια… βόλτα στο διάστημα στοιχίζει -προς το παρόν τουλάχιστον- «χρυσάφι».

Μία θέση σε υποτροχιακή τουριστική πτήση με την Virgin Galactic του Μπράνσον, για παράδειγμα, κοστίζει 250.000 δολάρια.

Μέχρι τα τέλη Ιουνίου, πάντως, οι κρατήσεις είχαν ήδη φτάσει τις 600.

Αρκετές γράφεται ότι έχουν γίνει από διάφορες διασημότητες, όπως τον τραγουδιστή Τζάστιν Μπίμπερ και τους ηθοποιούς Λεονάρντο ντι Κάπριο και Άστον Κούτσερ.

Από την άλλη, η Blue Origin του Μπέζος δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημα τον… τιμοκατάλογό της.

Σε κάθε περίπτωση, το αστρονομικό ποσό των 28 εκατομμυρίων, που έδωσε πλειοδότης σε διαδικτυακή δημοπρασία της τέταρτης θέσης στην πτήση της 20ης Ιουλίου, θεωρείται ξεχωριστή περίπτωση.

Εκεί πάντως που το κόστος πράγματι εκτοξεύεται στα… άστρα είναι στις αναμενόμενες πτήσεις των SpaceX-Axiom, όπου ένα εισιτήριο για τον ISS αγγίζει τα 55 εκατομμύρια δολάρια.

Βαλίτσες για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό φέρεται να ετοιμάζει, εν τω μεταξύ, εντός του Οκτωβρίου ο Τομ Κρουζ για τα πρώτα διαστημικά γυρίσματα ταινίας -αν και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ρωσικό ανταγωνισμό.

Για την ακρίβεια, η Ρωσία έχει στείλει προ πολλού διαστημικούς τουρίστες στον ISS, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο του 2001 και τον Αμερικανό πολυεκατομμυριούχο Ντένις Τίτο.

Για το ταξίδι και τις σχεδόν οκτώ ημέρες της εκεί παραμονής του, είχε πληρώσει τότε 20 εκατομμύρια δολάρια.

Έκτοτε, το παράδειγμά του ακολούθησαν μέχρι το 2009 άλλοι επτά διαστημικοί τουρίστες, μέσω της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos.

Άλλες…. εμπειρίες

Από τα μέσα αυτής της δεκαετίας, εν τω μεταξύ, η NASA ετοιμάζεται, σε συνεργασία με την Axiom, να κάνει επέκταση του ISS με ξενοδοχειακή μονάδα για διαστημικούς τουρίστες.

Μέχρι το 2027, αναμένεται πάντως να είναι έτοιμο πρώτο ιδιωτικό, πολυτελές διαστημικό ξενοδοχείο.

Το σχεδιάζει η αμερικανική εταιρεία διαστημικών κατασκευών Orbital Assembly Corporation.

Το επονομαζόμενο Voyager Station θα έχει σχήμα τροχού και θα διαθέτει, εκτός από δωμάτια, εστιατόρια και μπαρ με θέα τη Γη, μέχρι και γυμναστήριο.

Θα έχει 112μελες προσωπικό και δυνατότητα φιλοξενίας 280 ατόμων.

Η δε διαμονή για 3,5 ημέρες θα κοστίζει ούτε λίγο, ούτε πολύ 5 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης με το διαστημικό σκάφος επόμενης γενιάς Starship της Space X του Μασκ.

Ετοιμάζονται πάντως και πιο… οικονομικές λύσεις.

Όπως αυτή της αμερικανικής εταιρείας διαστημικών τουρισμού Space Perspective που προγραμματίζει από τις αρχές του 2024 ταξίδια στην ανώτερη ατμόσφαιρα, χωρίς προωθητικούς πυραύλους, αλλά με μία προηγμένης τεχνολογίας εκδοχή αερόστατου υδρογόνου, «στο μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου».

Το ταξίδι θα είναι 6ωρο, θέα 360 μοιρών στη Γη.

Θα έχει πιλότο και θέσεις για οκτώ διαστημικούς τουρίστες, με κόστος εισιτηρίου 125.000 δολάρια το άτομο.

Η εταιρεία αναφέρει ότι έχουν ήδη γίνει 300 κρατήσεις.

Τα εισιτήρια για τις πτήσεις εντός του 2024 έχουν πλέον εξαντληθεί.