Ο διακεκριμένος διευθυντής φωτογραφίας, Άγγελος Βισκαδουράκης «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή σήμερα το πρωί, σε ηλικία 59 ετών.

Ο Άγγελος Βισκαδουράκης άφησε την τελευταία του πνοή προδομένος από την καρδιά του, ενώ από το 2011 αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας που κατά διαστήματα τον κράταγαν καθηλωμένο στο κρεβάτι.

Ακολουθεί το συλλυπητήριο μήνυμα του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου:

Ο θάνατος του Άγγελου Βισκαδουράκη αφήνει μεγάλο κενό στην ελληνική κινηματογραφία και μας βυθίζει σε θλίψη.

Ο Α. Βισκαδουράκης υπήρξε διακεκριμένος διευθυντής φωτογραφίας συμβάλλοντας στην αισθητική ποιότητα της ελληνικής ταινίας και στη διεθνή ακτινοβολία της.

Η οξύτητα και η ευαισθησία του βλέμματός του τον έκαναν άξιο συνοδοιπόρο σημαντικών Ελλήνων και Ελληνίδων σκηνοθετών. Στάθηκε δίπλα στη Λουκία Ρικάκη («Ταξίδι στην Αυστραλία» το 1989, «Κουαρτέτο σε τέσσερις κινήσεις» το 1994), στον Βαγγέλη Σερντάρη («Βασιλική» το 1997), στον Κωνσταντίνο Γιάνναρη («Δεκαπενταύγουστος» το 2001, «Man at the Sea» το 2011). Για για το «Μan at the Sea» βραβεύτηκε από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Ο Α. Βισκαδουράκης ήταν ιδρυτικό μέλος του Greek Society of Cinematographers.

To Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια στους οικείους του.