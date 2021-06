Ολοκληρώθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 1.944 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 26 Απριλίου έως 08

Ιουνίου 2021.

Από τα 1.944 δείγματα, τα 1.358 αφορούν το βρετανικό στέλεχος Άλφα, 3 το νοτιοαφρικανικό στέλεχος Βήτα, 1 το βραζιλιάνικο στέλεχος Γάμμα και 5 το άκρως μεταδοτικό ινδικό στέλεχος Δέλτα.

Αναλυτικά, από τον έλεγχο αναδείχθηκαν συνολικά 1.367 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern – VOC), 427 δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring) και 5 δείγματα με στελέχη ενδιαφέροντος (Variant of Interest).

Εκ των 1.367 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 1.358 αφορούν στο βρετανικό στέλεχος Άλφα (Β.1.1.7, Variant VOC 202012/01), τα 3 αφορούν στο νοτιοαφρικανικό στέλεχος Βήτα (B.1.351/501Y.V2, Variant VOC 202012/02), τα 5 αφορούν στο ινδικό στέλεχος Δέλτα ( B.1.617.2, VOC-21APR-02) και 1 αφορά στο βραζιλιάνικο στέλεχος Γάμμα (P.1.2, VOC-21JAN-02).

Εκ των 427 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακολούθηση, τα 421 αφορούν στο μεταλλαγμένο βρετανικό στέλεχος B.1.1.318 (Variant E484K), 5 αφορούν στο C.36 και 1 αφορά στο ΑΤ.1.

Επιπλέον, αναδείχθηκαν 5 δείγματα με το νιγηριανό στέλεχος Ήτα (B.1.525, VOI), 7 με B.1.1.523 (Variant E484K), 2 με Β.1.623 και 1 με C.11.

Πίνακας: Απόλυτη και σχετική συχνότητα στελεχών ειδικού ενδιαφέροντος/υπό διερεύνηση/υπό παρακολούθηση ή άλλα στελέχη ενδιαφέροντος του ιού SARS CoV-2 (τυχαία και στοχευμένη δειγματοληψία) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα

* Η παρούσα κατανομή δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα

* Καθώς η διαδικασία τυποποιημένης ονοματολογίας των στελεχών ενδιαφέροντος είναι σε εξέλιξη παγκοσμίως, η ονομασία τους είναι δυνατό να τροποποιείται στο χρόνο.

Πού εντοπίζονται

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 17.766 δείγματα από εγχώρια κρούσματα.

Εξ αυτών 15.519 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 1.538 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 709 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.

Μεταξύ των 15.519 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τρία πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό διερεύνηση που

έχουν απομονωθεί είναι το Β.1.1.7 (Variant VOC 202012/01), με ποσοστό 77,68%, ακολουθούμενο από το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 8,51% και το B.1.351/501Y.V2 (Variant VOC 202012/02) με ποσοστό 0,29%.

Οι πιο διαδεδομένες μεταλλάξεις

Η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής συχνότητας των αλληλουχηθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία ανά είδος στελεχών, μέχρι και την εβδομάδα 22 απεικονίζεται στο παρακάτων διάγραμμα.

Σχετική συχνότητα αλληλουχηθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία ανά είδος στελεχών, ανά 15νθήμερο, από την έναρξη της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS CoV-2 έως 06/06/2021

Σημ. 1. Στα “Άλλα Κυκλοφορούντα Στελέχη” περιλαμβάνονται τα παλαιότερα στελέχη που κυκλοφορούσαν κατά την πρώτη και δεύτερη

πανδημική περίοδο και τα οποία δεν φέρουν ανησυχητικές μεταλλάξεις (π.χ. del 69-70, N501Y, E484K, L452R κλπ.) που σχετίζονται με αυξημένη μεταδοτικότητα ή μολυσματικότητα ή διαφυγή ή διαγνωστικά ζητήματα

Σημ. 2. Στα “Λοιπά Στελέχη Πιθανού Ενδιαφέροντος” περιλαμβάνονται όλα τα στελέχη του πίνακα 3 εκτός των Β.1.1.7, B.1.1.318 (Variant E484K) και B.1.351/501Y.V2.

Από τα 1.538 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 1.390 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση.

Από τα δείγματα αυτά, 24,64% αφορούν στο στέλεχος Β.1.1.7 (Variant VOC 202012/01), 61,12% στο B.1.1.318 (Variant E484K) και 3,32% στο B.1.351/501Y.V2 (Variant VOC 202012/02).

Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 111 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 102 αφορούν στο Β.1.1.7 (Variant VOC-202012/01), 4 στο B.1.351/501Y.V2 (Variant VOC 202012/02), 1 στο B.1.525 (VOI), 1 στο B.1.617.2 (VOC-21APR-02), 1 στο Β.1.617.1 (VUI-21APR-01) και 2 στο Β.1.1.318 (Variant E484K).