Δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,3 και 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης κοντά στη Σάμο με επίκεντρο τα τουρκικά παράλια,σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροκοπείου Αθηνών.

Ο πρώτος σεισμός είχε επίκεντρο 41 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοανατολικά της Σάμου με εστιακό βάθος 15,5 χιλιόμετρα, ενώ ο δεύτερος ήταν στα 28 χιλιόμετρα με εστιακό βάθος 24,3 χιλιόμετρα.

Οι σεισμοί όπως τους κατέγραψε το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο:

M4.4 #earthquake (#deprem) strikes 33 km S of #İzmir (#Turkey) 11 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/6qTwouuziw

— EMSC (@LastQuake) May 19, 2021