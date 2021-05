Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ δεν διανύει την καλύτερή του σεζόν στην Αγγλία με τη Λίβερπουλ, ωστόσο το τελευταίο διάστημα έχει ανεβάσει πολύ την απόδοσή του στα παιχνίδια.

Ο νεαρός Άγγλος δεξιός μπακ μοίρασε ακόμη μία ασίστ την Κυριακή στη νίκη με 2-1 επί της Γουέστ Μπρομ χάρη σε τρομερή κεφαλιά του Άλισον στο 95′. Ωστόσο, ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ φαίνεται να μην έχει πειστεί ακόμα από την εικόνα του Άρνολντ και σύμφωνα με αγγλικά μέσα, δεν προτίθεται να τον συμπεριλάβει στη λίστα της Εθνικής Αγγλίας για το Euro.

Ο τεχνικός των «τριών λιονταριών» είχε αφήσει εκτός επιλογών τον 22χρονο από τον Μάρτιο, λέγοντας «Θεωρώ ότι δεν είναι τώρα στο επίπεδο παιχνιδιού που είχε τα προηγούμενα χρόνια». Όπως υποστηρίζει η έγκυρη ιστοσελίδα «The Athletic», ο Σάουθγκεϊτ προσανατολίζεται στους Τρίπιερ, Γουόκερ και Τζέιμς για τη θέση του δεξιού μπακ, ωστόσο η απόφασή του μπορεί να αλλάξει αν προκύψει κάποιος τραυματισμός.

🚨 NEW: There is no indication that Trent Alexander-Arnold has leapfrogged his rivals in Gareth Southgate’s mind. Although the door is not closed, it is improbable that he forces his way into this summer’s plans barring injuries or a change of heart. #awlfc [@David_Ornstein] pic.twitter.com/dSKkZf5nu1

