Το σπίτι του πολιτικού ηγέτη της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε ο ισραηλινός στρατός καθώς συνεχίζεται το κύμα αεροπορικών επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι Ισραηλινοί έδωσαν μάλιστα στη δημοσιότητα βίντεο όπου φαίνεται μία βόμβα να εκρήγνυται στο σπίτι, όπως υποστηρίζεται, του Γιαχία Σίνουαρ, του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στη Λωρίδα τη Γάζας, χωρίς όμως να διευκρινίσουν αν αυτός βρισκόταν μέσα στο σπίτι.

Ο στρατός «επιτέθηκε στην οικία του Γιαχία Σίνουαρ και του αδελφού του, ενός τρομοκράτη», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός στο Twitter, όπου δημοσίευσε και το βίντεο στο οποίο φαίνεται ένα κατεστραμμένο σπίτι μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης.

The Telegram account of @YediotAhronot has posted this video which it says shows the strike on the office of #Hamas‘ leader in #Gaza Yahya Sinwar. pic.twitter.com/i4I7dk7L1D

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) May 15, 2021