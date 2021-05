Ο διευθυντής του δικτύου Al-Jazeera κατήγγειλε «έγκλημα πολέμου» και απόπειρα «να σιωπήσουν τα μέσα ενημέρωσης» μετά τον βομβαρδισμό το Σάββατο από τον ισραηλινό στρατό του κτιρίου που στεγάζει τον τηλεοπτικό σταθμό του Κατάρ και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Το Ισραήλ βομβαρδίζει από τη Δευτέρα τον παλαιστινιακό θύλακα, που τελεί υπό τον έλεγχο του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, το οποίο εκτοξεύει ρουκέτες στο εβραϊκό κράτος σε αντίποινα για τη βίαιη καταστολή Παλαιστινίων διαδηλωτών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας και τη Δευτέρα.

Στη Γάζα, ένα ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένο έδαφος που τελεί υπό ισραηλινό αποκλεισμό, οι παλαιστινιακές αρχές ανέφεραν 145 νεκρούς, ανάμεσά τους 41 παιδιά, και περίπου 1.100 τραυματίες από τους βομβαρδισμούς.

«Η καταστροφή των γραφείων του Αλ-Τζαζίρα και άλλων μέσων στον πύργο Αλ-Τζάλαα στη Γάζα συνιστά κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεωρείται διεθνώς έγκλημα πολέμου», κατήγγειλε ο Μοστάφα Σουάγκ προσωρινός γενικός διευθυντής του ομίλου του Κατάρ.

«Ο στόχος αυτού του φρικτού εγκλήματος είναι να σιωπήσουν τα μέσα ενημέρωσης και να κρύψουν τη σφαγή και τα ανείπωτα δεινά του λαού της Γάζας», είπε.

VIDEO: IDF airstrike destroys the Al-Jalaa building in Gaza, used as the offices of AP and Al-Jazeera. pic.twitter.com/I1HCr3Ld5k

— Conflict News (@Conflicts) May 15, 2021