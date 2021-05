Σειρήνες συναγερμού ήχησαν απόψε στην περιοχή του Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ, ενώ ακούγονταν εκρήξεις, σύμφωνα με μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Η οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ προειδοποίησε ότι θα εκτοξεύσει ρουκέτες εναντίον του Τελ Αβίβ στις 21.00 απόψε σε αντίποινα για την κατάρρευση ενός 13όροφου κτιρίου στη Γάζα, λίγο νωρίτερα σήμερα.

«Σε απάντηση για τη στοχοθέτηση πολυκατοικιών και πολιτών, το ραντεβού σας με τις ρουκέτες της αντίστασης στους ουρανούς του Τελ Αβίβ είναι στις 9» το βράδυ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Άμπου Χάμζα, ο εκπρόσωπος του Ισλαμικού Τζιχάντ, όπερ και εγένετο.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, η οργάνωση Χαμάς, που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε ότι εκτόξευσε 130 ρουκέτες εναντίον του Τελ Αβίβ.

Footage as the Gaza factions attempt to disrupt the precision Israeli defenses with overwhelming rocket attacks over main population centers around Tel Aviv this night pic.twitter.com/IlcIoz8Q3K

— Gaza Report – اخبار غزة (@gaza_report) May 11, 2021