Σε τραγωδία κατέληξε το ετήσιο θρησκευτικό προσκύνημα στην πόλη Μερόν στο βόρειο Ισραήλ όταν κατέρρευσε τμήμα κερκίδων με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 44 άτομα.

Ολα συνέβησαν τα ξημερώματα στη διάρκεια προσκυνήματος υπερορθόδοξων Εβραίων στο όρος Μερόν.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως όλα ξεκίνησαν από μια εξέδρα που κατέρρευσε. Τα βίντεο από το σημείο δείχνουν ανθρώπους να έχουν ποδοπατηθεί.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως συνειδητοποίησαν πως άνθρωποι είχαν υποστεί ασφυξία ή είχαν ποδοπατηθεί μόνο όταν ένας από τους οργανωτές πήρε τηλεβόα και άρχισε να καλεί να αραιώσει αμέσως το πλήθος. Αρχικά το κέντρο άμεσης βοήθειας Magen David Adom (MDA, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού) είχε κάνει λόγο περί κατάρρευσης κερκίδων στον χώρο.

«Νομίζαμε πως ήταν συναγερμός για βόμβα, ότι εντοπίστηκε ύποπτο δέμα. Κανένας δεν φανταζόταν ότι θα γινόταν αυτό εδώ. Η αγαλλίαση έγινε θρήνος, το λαμπερό φως έγινε βαθύ σκοτάδι», είπε ένας από τους προσκυνητές, ο Ιτζχάκ, στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Δίαυλος 12.

Το MDA ανέφερε ότι τραυματίστηκαν τουλάχιστον 103 άνθρωποι. Η αστυνομία έκλεισε τον χώρο και διέταξε οι προσκυνητές να απομακρυνθούν αμέσως. Στρατιωτικά ελικόπτερα κινητοποιήθηκαν για την αεροδιακομιδή των τραυματιών σε νοσοκομεία.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν χαοτικές σκηνές, με αλλόφρονες πιστούς να προσπαθούν να περάσουν από μεταλλικούς φράκτες για να σωθούν και αστυνομικούς και τραυματιοφορείς να προσπαθούν να φθάσουν στους τραυματίες (Προσοχή σκληρές εικόνες):.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – Dozens killed in a stampede at an over-crowded religious bonfire festival in Israel https://t.co/qtn8qQ7SAd pic.twitter.com/838qLfRhO3

— Reuters (@Reuters) April 30, 2021