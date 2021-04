Δεν έλειψαν τα έκτροπα στη Βρετανία χθες, ημέρα κατά την οποία άνοιξαν εστιατόρια και παμπ ύστερα από σχεδόν 100 ημέρες lockdown.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, στο Γιορκ ξέσπασε άγριος καυγάς μεταξύ δύο γυναικών, ο οποίος στη συνέχεια επεκτάθηκε.

Όλα ξεκίνησαν όταν μια νεαρή άρχισε να σέρνει από τα μαλλιά μία άλλη κοπέλα κα να την πετάει στο οδόστρωμα, με τους παρευρισκόμενους να παρακολουθούν σοκαρισμένοι.

Μάλιστα, από το… μαλλιοτράβηγμα και τον έντονο καυγά τραυματίστηκε ένα άτομο.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο, αρκετοί ήταν εκείνοι που παρενέβησαν και αντί να προσπαθήσουν να χωρίσουν τις δύο γυναίκες… πήραν μέρος στον καυγά.

Οι Αρχές ερευνούν το περιστατικό και εξετάζουν το υλικό που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Didn’t take long for York to get back to normal. pic.twitter.com/UTfTUOrFTe

— Gavin (@Gavoth) April 12, 2021