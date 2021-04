Το Μουσικό Φεστιβάλ Meltdown του Λονδίνου, η επιμέλεια του οποίου είχε ανατεθεί στη Γκρέις Τζόουνς, αναβάλλεται για το επόμενο καλοκαίρι.

Λόγω των περιορισμών που επέφερε η πανδημία το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2022.

«Για να διαδραματίσουμε και εμείς ρόλο μας στη διακοπή της εξάπλωσης του κορονοϊού, έχουμε ακυρώσει ή αναβάλει πολλές εκδηλώσεις και Φεστιβάλ, συμπεριλαμβανομένου του Meltdown» αναφέρουν οι υπεύθυνοι του Southbank Center, όπου φιλοξενείται το Φεστιβάλ.

Νωρίτερα, είχε ανακοινωθεί ότι στο Φεστιβάλ θα πάρουν μέρος οι Solange, Peaches, Love Unlimited Synth Orchestra, Skunk Anansie, Baaba Maal και η ίδια η Γκρέις Τζόουνς.

Μία από τις πιο αναγνωρισμένες φιγούρες του σύγχρονου πολιτισμού, η Γκρέις Τζόουνς έχει μια διαρκή επιρροή σε καλλιτέχνες από τη Björk έως τη Lady Gaga με τη στάση της ισχυρής προσωπικότητας και της ατρόμητης έκφρασης.

Συνεχίζει να κάνει εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο γοητεύοντας το κοινό με τη μουσική και τις άγριες παραστάσεις της, αναφέρουν οι διοργανωτές.

So, a lot of you have been asking what's happening with this year's #MeltdownFest

We can now confirm that Grace Jones’ Meltdown is to move to 2022

The move follows government advice that social distancing will continue until at least 21 June 2021 pic.twitter.com/SWWZs3CUpC

— Meltdown Festival (@meltdownfest) April 9, 2021