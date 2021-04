Μετά από την Ισπανία και το πείραμα που πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη με την πραγματοποίηση συναυλίας στην μεταβατική περίοδο της πανδημίας του κοροναϊού, σειρά παίρνει το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Πάρο Lake District με τους Stereophonics, Supergrass, The Streets και Dizzee Rascal στο τέλος Ιουλίου.

Επιπλέον θα εμφανιστούν οι Lowther Deer Park, Blossoms, Craig David, The Kooks, DMAs, Pale Waves.

Αναφερόμενοι στην επάνοδο του Φεστιβάλ, οι συνιδρυτές του Άντι Σμιθ και Μπεν Ρόμπινσον τόνισαν:

«Είναι υπέροχο που είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε την επάνοδο του Kendal Calling το 2021. Το γεγονός ότι δεν ήμασταν σε θέση να γιορτάσουμε μαζί στα χωράφια πέρυσι έχει αυξήσει την προσμονή να επιστρέφουμε αυτόν τον Ιούλιο με ονόματα που αποδεικνύουν πραγματικά τι είναι το Kendal Calling».

Από τότε που η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου παρουσίασε σχέδια για σταδιακή άρση του lockdown μέχρι τα τέλη Ιουνίου, ορισμένα Φεστιβάλ, συμπεριλαμβανομένου του Reading & Leeds, αποκάλυψαν ότι τώρα ελπίζουν να προχωρήσουν ως συνήθως το 2021.

Αξίζει να σημειωθεί πως με σχετική ανάρτησή τους στα social media οι διοργανωτές ανακοίνωσαν πως τα εισιτήρια είναι ήδη sold out.

Kendal Calling 2021 is officially SOLD OUT!

Thank you for your incredible support.

Missed out? Please don’t try and buy through sites associated with rip-offs like Viagogo.

Join our KC21 Waiting List –https://t.co/0BKLzWGORA#seeyouinthefields pic.twitter.com/3GGaNCUP6u

— Kendal Calling 🦌 (@KendalCalling) March 26, 2021