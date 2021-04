Δύο κράτη… υπάρχουν στην Κύπρο για το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, το οποίο στη λίστα του για την εξέλιξη της πανδημίας του κοροναϊού στον κόσμο εμφανίζει ξεχωριστά δεδομένα για την Κύπρο και τη «Βόρεια Κύπρο».

«N. Cyprus…

Το Reuters, που εδρεύει στο Λονδίνο, συμπεριέλαβε το ψευδοκράτος ως «N. Cyprus» στα δεδομένα που δημοσιεύει με τα συνολικά περιστατικά κοροναϊού, τα οποία καταγράφονται σε κάθε χώρα, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία καταχωρείται σε ξεχωριστή θέση.

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, η τουρκοκυπριακή εφημερίδα Χαλκίν Σεσί γράφει ότι στη λίστα του Reuters, που φέρει τον τίτλο «Tracking the spread of the novel coronavirus», το ψευδοκράτος εμφανίζεται ως «Βόρεια Κύπρος» και παρουσιάζεται να βρίσκεται στη 685η θέση όσον αφορά στα κρούσματα κοροναϊού.

…και Cyprus

Πηγή: sigmalive.com/ΚΥΠΕ