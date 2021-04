Επιστολές και αναμνηστικά από την εποχή των Beatles στο Αμβούργο πρόκειται να πωληθούν σε δημοπρασία στο Λονδίνο τον επόμενο μήνα.

Οι συναυλίες τους στο Αμβούργο και μερικές από τις σχέσεις που δημιούργησαν εκεί τους βοήθησαν να γίνουν διάσημοι στο Ηνωμένο Βασίλειο και πέρα από αυτό.

Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται άγνωστες μέχρι τώρα επιστολές, άδειες εργασίας, φωτογραφίες, σχέδια, ποιήματα και άλλα.

Some of the letters were sent to photographer and the Beatles’ close friend Astrid Kirchherr https://t.co/XHkMkjY1os

