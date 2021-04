Για πρώτη φορά μπορούμε να ακούσουμε – και να δούμε – μια από τις πρώτες συναυλίες του Νιλ Γιανγκ· η συναυλία της 22ας Ιανουαρίου του 1971 στο Shakespeare Theater στο Στράτφορντ του Κονέκτικατ κυκλοφορεί εδώ και λίγες μέρες ως ζωντανό άλμπουμ και κινηματογραφημένο κονσέρτο. Πρόκειται για ένα σόλο κονσέρτο (ακουστικά όργανα) της περιόδου του After the Gold Rush, που έδωσε ο Γιανγκ τρεις μόλις μέρες μετά το περίφημο show του στο Massey Hall του Τορόντο.

Η συναυλία στο Shakespeare Theater κινηματογραφήθηκε από ένα γερμανικό τηλεοπτικό συνεργείο, αλλά οι μπομπίνες είχαν έως προσφάτως παραμείνει φυλαγμένες επί πέντε δεκαετίες. Τώρα, τα πλάνα βγαίνουν στο φως. Και στο τρέιλερ, ο Γιανγκ δείχνει αποσπάσματα από τα «Tell Me Why», «Cowgirl in the Sand», «A Man Needs a Maid», «Dance, Dance, Dance», «Down by the River», «Helpless» και «Sugar Mountain». Είναι μια από τις πιο παλιές γνωστές κινηματογραφήσεις του Νιλ Γιανγκ επί σκηνής, αν και υπάρχουν πλάνα από την περφόρμανς στο Café Feenjon της Νέας Υόρκης (5 Ιουλίου του 1970) και από την εμφάνιση των Crosby, Stills, Nash and Young στο Fillmore East τον Μάρτιο του 1970.

Επί δεκαετίες, η συναυλία στο Massey Hall κυκλοφορούσε σε παράνομες εκδόσεις, το 2007 κυκλοφόρησε επισήμως, αλλά έως και πριν λίγες μέρες μόνο αποσπάσματα της συναυλίας στο Shakespeare Theater είχαμε ακούσει. «Ο (παραγωγός) Τζον Χάνλον κι εγώ πιστεύουμε ότι το Shakespeare είναι ανώτερο του αγαπημένου μας Massey Hall» έγραψε στα Neil Young Archives, πέρυσι, ο Νιλ Γιανγκ. «Μια πιο ήρεμη περφόρμανς – χωρίς την γιορταστική ατμόσφαιρα του Massey Hall – ζωντανά καταγεγραμμένη σε φιλμ 16mm. To (άλμπουμ) Young Shakespeare είναι μια πολύ ξεχωριστή εκδήλωση. Στους φανατικούς θαυμαστές μου λέω ότι είναι η καλύτερη που έγινε ποτέ. Το Young Shakespeare είναι η περφόρμανς εκείνης της περιόδου. Προσωπική και συναισθηματική, για μένα ορίζει εκείνη την περίοδο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ