Οι Souled Out από τη Θεσσαλονίκη επανέρχονται με τo 2o single τους με τίτλο Madness στο οποίο όπως λένε, ελπίζουν κάθε ακροατής να βρει ένα κομμάτι του εαυτού του!

Δημιουργήθηκαν το 2013 μέσα από την κοινή τους αγάπη για την soul / r’n’b μουσική και έκτοτε εξερεύνησαν κάθε στέκι και venue με τη μουσική τους αλλά και κάθε πτυχή της soul στα jamming sessions της μπάντας.

Μέσα στο αλλόκοτο 2020 αποφάσισαν να αποτυπώσουν τις δημιουργικές συνθέσεις της μπάντας στον πρώτο τους δίσκο που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2021 και με την συγκλονιστική φωνή της frontwoman τους Αλεξάνδρας Σιετή μας αποκαλύπτει τις διάφορες μουσικές του πτυχές μέσα από κάθε single που κυκλοφορεί.

«To “Madness” ίσως εκπλήξει»

«To “Madness” ίσως εκπλήξει, όσους μας γνώρισαν με το “Let Me In Your Heart” ή ακόμα και ανθρώπους που μας ακούνε χρόνια. Είναι ένα πολύ εσωτερικό κομμάτι, με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο που αναρωτιέται αν αυτό που ακούει, βλέπει, αισθάνεται είναι αληθινό ή ψεύτικο, μια υπαρξιακή αναζήτηση θα λέγαμε.

Το “Madness” θα μπορούσε να έχει πολλές ερμηνείες και θα μπορούσε ακόμα να θεωρηθεί πιο επίκαιρο από ποτέ αυτή την περίοδο. Γεννήθηκε μέσα από ένα τζαμ της μπάντας σε κάποιο soundcheck καιρό πριν. Ξεκίνησε να το περιεργάζεται πιο πολύ ο Μηνάς Βακαλούδης, ο τότε μπασίστας της μπάντας που έφυγε για σπουδές στο εξωτερικό, γράφοντας τους στίχους και τη μουσική, ενώ στη μουσική συνεισέφερε και ο πληκτράς μας και παραγωγός Τάσος Κορκόβελος. Ο ήχος του ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα κομμάτια στον δίσκο, με μια neo – soul αισθητική και pop στοιχεία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο “Madness” ο κάθε ακροατής θα βρει ένα κομμάτι του εαυτού του και ίσως λίγο ταυτιστεί.» – Souled Out

Βρείτε το Madness διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες!