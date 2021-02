Οι Souled Out είναι ένα πενταμελές σχήμα από τη Θεσσαλονίκη, 5 μουσικοί – φίλοι οι οποίοι έγιναν πρώτη φορά μπάντα το 2013 λόγω της λατρείας τους στον ήχο της soul / r’n’b μουσικής. Μέσα στο αλλόκοτο 2020 οι Souled Out βρήκαν το χρόνο για να μπουν στο studio για να ηχογραφήσουν τα πρώτα τους τραγούδια. Με frontwoman την εκρηκτική Αλεξάνδρα Σιετή τραγουδούν «Let me in your heart» και μας δίνουν μια πρώτη γεύση από το πρώτο τους album που θα κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2021.

Οι Souled Out δεν είναι άγνωστοι σε όσους παρακολουθούν live καθώς μετρούν εμφανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, αγαπημένα στέκια της πόλης αλλά και σε σημαντικά venues και events εκτός Ελλάδας.

Ποιοί είναι όμως πραγματικά οι Souled Out; Ας τους γνωρίσουμε:

Γιατί Souled Out; Πώς προέκυψε αυτό το όνομα;

Λένε ότι τα λογοπαίγνια είναι η χειρότερη μορφή κωμωδίας. Είπαμε να το

τεστάρουμε, με αυτό το όνομα, μια και καλή! Επίσης είναι μια άμεση παραπομπή σε 2 πράγματα, το είδος που παίζουμε, καθώς και αυτό που επιδιώκουμε να συμβαίνει στις εμφανίσεις μας!

Ποια είναι η μουσική των Souled Out;

Σαφώς η Soul μουσική με όλες τις μετέπειτα μετεξελίξεις της. Από την Funk και την Disco, μέχρι τις σύγχρονες Pop ευαισθησίες της. Το ότι τα μέλη της μπάντας έχουμε κοινά ακούσματα στη μουσική αυτή, κάνει το παρεΐστικο κλίμα που επικρατεί να βρίσκει εύφορο έδαφος για τους μουσικούς μας καρπούς!

Ποιοι είναι οι Souled Out;

Αλεξάνδρα Σιετή (Φωνή)

Πάρης Παπαδόπουλος (κιθάρα)

Τάσος Κορκόβελος (πλήκτρα)

Τάσος Βενετικίδης (Ηλ.Μπάσο)

Κώστας Αναγνώστου (Drums)

Στους Souled Out είμαστε πρωτίστως φίλοι και ακολούθως συνεργάτες.Πολλές φορές αστειευόμαστε με το αντίστροφο! Σαν μουσικοί έχουμε παίξει στο παρελθόν σε διάφορες μπάντες της πόλης μαζί. Επίσης σαν φίλοι, συχνάζουμε στα ίδια στέκια. Δεν ήθελε και πολύ να βρεθούμε ώστε να συνεργαστούμε!

Νέο τραγούδι και video clip εν μέσω πανδημίας / lockdown;

Ακριβώς αυτή η πιθανότητα αδράνειας ήταν που λειτούργησε σαν αφορμή για

την κυκλοφορία του “Let me in your heart”! Ήμασταν αρκετά δραστήριοι συναυλιακά πριν το lockdown, θέλαμε με κάποιον τρόπο να μη χάσουμε τη φόρα μας λόγω της πανδημίας. Και επειδή πιστεύουμε πως σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση που αναμφισβήτητα πλήττει τον καλλιτεχνικό χώρο, είναι θετικό το να δίνουμε το «παρών», εμείς συνεχίζουμε να δημιουργούμε!

Πού θέλουν να φτάσουν οι Souled Out; Στα ραδιόφωνα; Στο OAKA; Στο Wimbledon;

Η συλλογική δουλειά μας έχει εξελίξει και μας έχει πάει σε μέρη που δε θα περιμέναμε ποτέ! Όνειρο μας να κάνουμε τον γύρο της Αμερικής παίζοντας τη μουσική μας.

Ονειρευόμαστε ότι ονειρεύεται η κάθε μπάντα που σέβεται τον εαυτό της: Βραβεία Grammy, sold-ή μάλλον SOULED-out show στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, tour σε όλο τον κόσμο, πολυπλατινένιους δίσκους, τα γνωστά! Όμως, ένα βήμα τη φορά. Προς το παρόν θέλουμε να συστήσουμε τη soul μουσική που τόσο πολύ αγαπάμε στην Ελλάδα, να κάνουμε το ελληνικό κοινό να την αγκαλιάσει και να την εκτιμήσει, ίσως να αποτελέσουμε και κάποιου είδους εφαλτήριο στο να δημιουργηθεί μία τέτοια σκηνή στη χώρα μας, και από εκεί και πέρα να απλώσουμε σιγά σιγά τα δίχτυα μας και στο εξωτερικό και να φτάσουμε να ζούμε αποκλειστικά από τη δική μας μουσική!