Το «θερμόμετρο» της έντασης ανεβάζει στα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα η τουρκική πλευρά, προβαίνοντας ξανά σε προκλητικές ενέργειες ακόμα και σε βάρος της Frontex.

Σύμφωνα με το Spiegel, πληροφορίες μιλούν για επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Έβρο την περασμένη Κυριακή, από την τουρκική πλευρά προς την ελληνική, ενώ περιπολούσε μικτή περίπολος της Frontex με τη συμμετοχή Γερμανών αστυνομικών. Την ίδια ώρα, στην περιοχή της Κρήτης καταφθάνει και το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Αϊζενχάουερ.

Από ελληνικής πλευράς το περιστατικό στον Έβρο επιβεβαιώνεται μόνο από πηγές της συνοριοφυλακής, καθώς είναι γεγονός πως συνεργάζονται πιο στενά με την Frontex.

Δεν υπάρχουν αναφορές σε συγκεκριμένο περιστατικό από στρατιωτικές πηγές, καθώς σύμφωνα με την εικόνα που μεταφέρουν, το φαινόμενο των πυροβολισμών είναι συχνό στην περιοχή του Έβρου.

Shots have been fired in Evros upon sight of a @frontex patrol with German border guards in the early hours of Sunday, near Tychero village. This is not an isolated incidence, I am told by officials. 1/4

— Giorgos Christides (@g_christides) March 11, 2021