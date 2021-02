Ο Πάου Γκασόλ δεν έχει την πρόθεση να επιστρέψει προς το παρόν στην αγωνιστική δράση, όπως ανέφερε με ανάρτηση του μέσα από τους λογαριασμούς στους στα social media.

Ο θρύλος του Ισπανικού μπάσκετ τόνισε πως ακόμα δεν είναι σε θέση να βρεθεί σε ανταγωνιστικό επίπεδο και πως θα κοιτάξει να επικεντρωθεί στην αποθεραπεία του.

Θυμίζουμε πως πριν από λίγες ώρες η είδηση πως ο Γκασόλ θα είναι παίκτης της Μπαρτσελόνα έκανε τον γύρω του κόσμου, με τον 40χρονο να βάζει προς το παρόν στον «πάγο» τους μπλαουγκράνα.

Το μήνυμα του Πάου Γκασόλ:

«Αφού πρώτα άκουσα τις ειδήσεις από την Ισπανία, θέλω να μοιραστώ μαζί σας πως παραμένω συγκεντρωμένος στην αποθεραπεία μου και δεν είμαι ακόμη έτοιμος για να επιστρέψω στον ανταγωνισμό. Μόλις έχω κάτι που θα μπορώ να ανακοινώσω, θα το κάνω μέσα από τους λογαριασμούς μου στα social media. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας».

After hearing the news out of Spain today, I wanted to share that I remain focused on my recovery and I am not ready to get back to competing just yet. As soon as I have something to announce, I will do so via my social media channels.

Thank you very much for your support!

— Pau Gasol (@paugasol) February 20, 2021