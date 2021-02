Tην έκθεση «Ai Weiwei: Trace» φιλοξενεί το Skirball Cultural Center του Λος Άντζελες και την Κυριακή το κοινό θα έχει τη ευκαιρία να συναντήσει τον σπουδαίο κινέζο καλλιτέχνη και ακτιβιστή σε μια διαδικτυακή συζήτηση με τον επιμελητή του πολιτιστικού κέντρου Yael Lipschutz.

Στις 21 Φεβρουαρίου, στις 9 μμ, με κράτηση θέσεων , οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη συζήτηση στην οποία ο Ai Weiwei θα κουβεντιάσει το πώς βλέπει τη διασυνδεσιμότητα του ανθρώπινου πόνου ως προερχόμενη από τα πολιτισμικά και οικονομικά συστήματα που αποδίδουν αξία στο κέρδος αντί στην ανθρώπινη ζωή.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα, μέσω διαδικτυακών εμπειριών και κατά παραγγελία παρακολούθησης των πρόσφατων ντοκιμαντέρ του, να εμβαθύνουμε στο έργο του και να έχουμε εικόνα της έκθεσης.

Στην έκθεση στο Skirball, πέραν τριών από τα έξι επιδαπέδια πάνελ της αρχικής εγκατάστασης, παρουσιάζονται πάνω από 80 LEGO πορτρέτα ακτιβιστών, φυλακισμένων αντιρρησιών συνείδησης και υπέρμαχων της ελευθερίας της έκφρασης από όλον τον κόσμο.

Ο ίδιος ο Ai Weiwei , σύμφωνα με το ΑΠΕ δημιούργησε μια 360 μοιρών εντυπωσιακή ταπετσαρία με τίτλο «The Animal That Looks Like a Llama But Is Really an Alpaca» (στην εγκατάσταση, ο προσεκτικός παρατηρητής θα εντοπίσει κρυφά στοιχεία εικονογραφίας όπως χειροπέδες και κάμερες παρακολούθησης, αλλά και αλπακά, έχοντας στον νου ότι το αλπακά, στην κινεζική διαδικτυακή κουλτούρα, είναι μασκότ της ελευθερίας της έκφρασης).

Η «Ai Weiwei: Trace» δημιουργήθηκε το 2014, όταν ο Ai Weiwei ήταν σε κατ’ οίκον περιορισμό και απηχεί τις εμπειρίες του φυλάκισης και ζωής υπό κρατική παρακολούθηση.

Την έκθεση στο Skirball Cultural Center διοργανώνει το Hirshhorn Museum and Sculpture Garden του Smithsonian Institution στην Ουάσινγκτον.

