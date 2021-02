Οι Μπακς δεν κατάφεραν να κερδίσουν τους Ράπτορς εντός έδρας και γνώρισαν την ήττα με 124-113, δείχνοντας πως δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση τον τελευταίο καιρό.

Τα Ελάφια πραγματοποίησαν μια μέτρια εμφάνιση συνολικά, παρότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι συγκλονιστικός, αλλά απελπιστικά μόνος, με τον Greek Freak να μην μπορεί να ανατρέψει μόνος του την κατάσταση για το Μιλγουόκι

Ο έλληνας σούπερ σταρ πέτυχε 34 πόντους (με 10/14 βολές, 9/16 δίποντα, 2/4 τρίποντα), μάζεψε 10 ριμπάουντ, μοίρασε 8 ασίστ, ενώ είχε 5 κλεψίματα και 2 κοψίματα σε 37 λεπτά συμμετοχής.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη:

Another night for the MVP:

34 PTS | 10 REB | 8 AST | (tied career-high) 5 STL | 2 BLK pic.twitter.com/z8Fvt3qPyU

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 17, 2021