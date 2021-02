Το τηλεοπτικό δίκτυο ABC έδωσε έγκριση για ένα πρώτο, δοκιμαστικό επεισόδιο της δραματικής σειράς «National Parks» με τον Κέβιν Κόστνερ να γράφει το σενάριο και να είναι υπεύθυνος παραγωγής.

Το πρότζεκτ είχε ανακοινωθεί αρχικά ότι είναι στο στάδιο της ανάπτυξης στο ABC τον Δεκέμβριο του 2019.

