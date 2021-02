Οι νοτιοκορεάτικες σειρές γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή στο Netflix με ιδιαίτερες επιτυχημένες τα «The Uncanny Counter» και «Sweet Home».

Η σειρά «The Uncanny Counter» συμπλήρωσε τρεις μήνες στο top 10 στις 10 Ιανουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία του Flixpatrol.

Η περιπέτεια φαντασίας 16 επεισοδίων αφορά κυνηγούς υπερφυσικών δαιμόνων που εντοπίζουν κακά πνεύματα της μετά θάνατον ζωής, τα οποία τρομοκρατούν τον κόσμο των θνητών.

Το θρίλερ «Sweet Home», κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο και έγινε η πρώτη νοτιοκορεατική σειρά που έφθασε στο top 3 στις ΗΠΑ.

Η σειρά αποκάλυψης και τρόμου επικεντρώνεται σε έναν προβληματισμένο νέο και τους γείτονες του που προσπαθούν να επιβιώσουν μεταξύ άγριων τεράτων.

Τον περασμένο Δεκέμβριο η σειρά «Sweet Home» έφθασε, όπως αναφέρει σχετικά το ΑΠΕ στην κορυφή του chart ημερήσιου streaming του Netflix σε περισσότερες από 10 χώρες και ήταν στο top 10 σε άλλες, σύμφωνα με το Flixpatrol.

Οι δύο σειρές είναι βασισμένες σε webtoons.

Το Netflix σχεδιάζει να προσθέσει και άλλες σειρές βασισμένες σε δημοφιλή online comics, όπως τα «Now at Our School», «Hellbound» και D.P.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Climax Studio, Vince Byun, ο οποίος είναι παραγωγός των σειρών Hellbound and D.P., δήλωσε ότι τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί.

«Θα καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να ψυχαγωγήσουμε τους θαυμαστές των Korean dramas» τόνισε.

Η κορεατική online πλατφόρμα καρτούν, Lezhin Entertainment, στην οποία δημοσιεύεται το D.P. ανακοίνωσε ότι περισσότερα στούντιο επιδιώκουν να μεταφέρουν στη μικρή οθόνη τις δημιουργίες της.