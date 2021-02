Αν έχετε παρακολουθήσει έστω και λίγο της ειδήσεις τις τελευταίες μέρες θα έχετε σίγουρα ακούσει για την υπόθεση GameStop και τον τρόπο που οι ερασιτέχνες επενδυτές οργανώθηκαν στο Reddit και έφεραν τα πάνω κάτω στην Wall Street χρησιμοποιώντας μετοχές της αλυσίδας καταστημάτων με βιντεοπαιχνίδια.

Παρόλο που η υπόθεση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη το Χόλιγουντ έχει ήδη επενδύσει σε δύο κινηματογραφικά πρότζεκτ που περιστρέφονται γύρω από τα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας.

Netflix Finalizing GameStop Stock Movie Package; Mark Boal In Talks To Write, Noah Centineo Attached, Scott Galloway To Consult https://t.co/bQXPly0DrJ

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 1, 2021