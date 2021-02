Συνάντηση με τον πρέσβη των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών, ο υπουργός, Νίκος Δένδιας.

Σύμφωνα με τα όσα έγραψε στο twitter ο κ. Δένδιας στο επίκεντρο της συνάντησής του με τον κ. Πάιατ βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, περιφερειακά ζητήματα, καθώς και η Ανατολική Μεσόγειος.

Ουσιαστικά η συνάντηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των επαφών που είχε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών χτες στο Λονδίνο όπου συζητήθηκε εκτενώς το Κυπριακό αλλά και οι διεξαγόμενες συνομιλίες Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών, όπου είναι σε εκκρεμότητα ο καθορισμός νέας ημερομηνίας του ραντεβού στην Αθήνα μεταξύ της ελληνικής και τουρκικής αντιπροσωπείας.

Παράλληλα το νέο αυτό τετ α τετ του Αμερικανού πρέσβη με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών γίνεται με φόντο τις εξελίξεις που τρέχουν στο Κυπριακό ενόψει της πενταμερούς τον Μάρτιο στη Νέα Υόρκη.

Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Κύπρο και στο Ισραήλ την ερχόμενη εβδομάδα.

Με τον Πρέσβη των ΗΠΑ, @USAmbPyatt @GreeceMFA. Συζητήσαμε για τις διμερείς σχέσεις🇬🇷🇺🇸, τα περιφερειακά ζητήματα και τις πρόσφατες εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο – I met with @USAmbPyatt. 🇬🇷🇺🇸 relations, regional issues & recent developments in #EasternMediterranean in focus. pic.twitter.com/gIG5MWCnj2

— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 3, 2021