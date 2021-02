Τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας για τα επίπεδα μολύβδου στην προσωρινή δομή του Μαυροβουνίου είχαν ο γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων ‘Ασυλο, Μάνος Λογοθέτης, ο ειδικός γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων, Βαγγέλης Κωνσταντίνου, και ο προϊστάμενος του τμήματος Γεωχημείας και Περιβάλλοντος της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), δρ Αλέξανδρος Λιακόπουλος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι κ. Λογοθέτης και Λιακόπουλος επανέλαβαν ότι από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την υγεία των διαμενόντων και των εργαζομένων στο προσωρινό κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Λέσβου.

Επιπλέον, ο κ. Λογοθέτης ανέλυσε τα πρόσθετα μέτρα για την προστασία των διαμενόντων (περαιτέρω επιχωμάτωση της περιοχής με νέο χώμα και επικάλυψη με νέο χαλίκι και κατασκευή τσιμεντένιας βάσης στις περιοχές διοίκησης, υποδοχής και καταγραφής). Οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ ενημερώθηκαν, εξάλλου, ότι μετά το πέρας των εργασιών, η επιστημονική ομάδα του ΕΑΓΜΕ θα επιστρέψει για νέα συλλογή δειγμάτων.

Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των οργανώσεων: Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Κέντρο Διοτίμα, ActionAid Ελλάς, Echo100plus, Fenix-Humanitarian Legal Aid, HIAS Ελλάδας, Legal Centre Lesvos, Lesvos Solidarity, Odyssea, Samos Volunteers, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός , Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες, International Rescue Committee, Home for all, Γιατροί του Κόσμου, Praksis , Κάριτας ΕΛΛΑΣ, Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, Μετάδραση, Watershed , Eurorelief HELLAS, Refugee 4 Refugees, BRF, Kitrinos Healthcare, CMA EODY Support, Movement on the ground και Παιδικά Χωριά SOS.

Επίσης, έλαβαν μέρος ο διοικητής του ΚΥΤ Μαυροβουνίου, Νικόλαος Μπαμπάκος, αλλά και εκπρόσωποι του υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΥ, της UNICEF, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Swiss Humanitarian Aid.

Πηγή: ΑΜΠΕ