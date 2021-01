Μια μητέρα από τη Φλόριντα των ΗΠΑ τσακώθηκε με τον άντρα της και πάνω στα νεύρα της… πέταξε το βρέφος που κρατούσε στην αγκαλιά της.

Σύμφωνα με την New York Post, η 34χρονη συνελήφθη για το αδιανόητο περιστατικό, καθώς το μωρό τραυματίστηκε σοβαρά. Πριν συμβεί αυτό, η Vega απείλησε με μαχαίρι τον σύζυγό της κατά τον ομηρικό καυγά που έλαβε χώρα μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης που εξασφάλισε η εφημερίδα South Florida Sun-Sentinel, η Vega πέταξε με μανία το κοριτσάκι της πάνω στον σύζυγο.

Το μωρό προσγειώθηκε με το κεφάλι στο πάτωμα και υπέστη σοβαρά τραύματα, μεταξύ αυτών εγκεφαλική αιμορραγία, κατάγματα και ρήξη ήπατος.

Η μάνα σήκωσε το αιμόφυρτο μωρό από κάτω και πήγε σε γειτονικό σπίτι. Ήταν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που τηλεφώνησε αμέσως στην αστυνομία για να την καταγγείλει.

