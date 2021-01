Ο Τζέιμς Μόρισον (1932-2020) ήταν ένας από τους πιο χαρισματικούς ζωγράφους της Σκωτίας. Ο Άντονι Μπάξτερ κατέγραψε με την κάμερά του τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής του ζωγράφου, καθώς πάλευε με την απώλεια όρασης και με πολλά προβλήματα υγείας.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πορτρέτο του καλλιτέχνη και των έργων του, στα οποία απεικονίζονται ζωηρά στιγμιότυπα της ζωής στη Γλασκώβη, οι άγριες διαθέσεις της θάλασσας και του ουρανού της Σκωτίας, το Παρίσι τον χειμώνα και τοπία στην Αρκτική.

Καθώς ο καλλιτέχνης, μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας της Σκωτίας, χάνει την όρασή του, η ταινία τον ακολουθεί να προετοιμάζεται για την τελευταία του έκθεση «From Angus to the Arctic» στην Πινακοθήκη της Σκωτίας, στο Εδιμβούργο τον Ιανουάριο του 2020.

James Morrison was one of Scotland’s most gifted painters.

Anthony Baxter (Flint), filmed James over the last two years of his life. The result is a fond, affectionate portrait of the man.

