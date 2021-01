Τα… γάντια του Μπέρνι Σάντερς αναζητούν χιλιάδες άτομα μετά την ορκωμοσία του Μπάιντεν. Όμως όσοι επιθυμούν να αντιγράψουν το στυλ του γερουσιαστή από το Βερμόντ, είναι αντιμέτωποι με μια μεγάλη απογοήτευση: Η δασκάλα που τα έπλεξε και τα χάρισε στον Σάντερς, λέει ότι δεν της έχει μείνει πλέον ούτε ένα ζευγάρι.

Τα γάντια που προκάλεσαν χαμό στο internet αποτελούνται από παλιά πουλόβερ και ανακυκλωμένο πλαστικό και είναι δημιουργία της 42χρονης Τζεν Έλις, μιας δασκάλας δημοτικού που ζει στο Βερμόντ, κοντά στο Μπέρλινγκτον, όπου ο Σάντερς ήταν δήμαρχος στη δεκαετία του 1980.λ

«Δεν έχω κανένα ζευγάρι για πούλημα. Στην πραγματικότητα πλέον δεν ασχολούμαι και τόσο πολύ με αυτά. Με κολακεύει που τα θέλουν, όμως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πωλούν αντίστοιχα γάντια και ελπίζω να τους ανατεθούν πολλές παραγγελίες. Όμως εγώ δεν πρόκειται να παραιτηθώ από την πρωινή δουλειά μου», δήλωσε στην Jewish Insider η Έλις, το βράδυ της Τετάρτης.

Εξήγησε ότι η ζήτηση είναι τεράστια. «Είμαι δασκάλα στη Δευτέρα δημοτικού και είμαι μαμά και όλα αυτά με κρατούν πολύ απασχολημένη. Δεν υπάρχει τρόπος να φτιάξω 6.000 ζευγάρια γάντια και κάθε φορά που μπαίνω στα e-mail μου, βρίσκω εκατοντάδες ακόμη παραγγελίες».

«Δεν μου αρέσει που απογοητεύω τόσους ανθρώπους», πρόσθεσε, «όμως τα γάντια αυτά είναι μοναδικά και καμιά φορά σε αυτό τον κόσμο απλώς δεν μπορείς να έχει ό,τι θελήσεις».

Η φήμη που απέκτησε στα κοινωνικά δίκτυα «ήταν απροσδόκητη. Θα πρέπει να του αρέσουν πολύ για να επέλεξε να τα φορέσει».

I made Bernie’s mittens as a gift a couple years ago. They are made from repurposed wool sweaters and lined with fleece (made from recycled plastic bottles). #BerniesMittens pic.twitter.com/lTXFJvVy9V — Jen Ellis (@vtawesomeness) January 21, 2020



Όταν τον ρώτησαν για τα ρούχα του, πάντως, ο Σάντερς δήλωσε στο CNBC μετά την τελετή: «Στο Βερμόντ ντυνόμαστε ζεστά. Ξέρουμε από κρύο. Δεν μας νοιάζει τόσο η μόδα. Θέλουμε να είμαστε ζεστοί. Και αυτό έκανα σήμερα».

Πάντως τα ρούχα του γρήγορα μετατράπηκαν σε meme. Οι χρήστες του internet αξιοποίησαν τις ικανότητές τους στο Photoshop για να τον τοποθετήσουν σε ιστορικές φωτογραφίες, σε καρέ από κόμικ και άλλες απίθανες συνθέσεις. Μάλιστα το hashtag #BerniesMittens έγινε ένα από τα δημοφιλέστερα της ορκωμοσίας.

Δείτε μερικές δημιουργίες με τα γάντια του Σάντερς:

I am once again asking for some coffee. #berniesmittens pic.twitter.com/CDVFbnx0oo — Heather Hill (@Tvini) January 21, 2021

I’ve seen enough. This is the winner. pic.twitter.com/DuDeUGnGz4 — Fred (@WaywardWinifred) January 20, 2021

I don’t know who did this, but it popped up and made me laugh so hard so I’m sharing it with you. pic.twitter.com/OAZKVOvb3R — @taraskurtu (@TaraSkurtu) January 21, 2021

The pose. The mittens. The social distance. pic.twitter.com/kwHH7AzZY8 — Vulture (@vulture) January 20, 2021